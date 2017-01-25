Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'i eleştirerek, BM'nin Yemen'de başarısız olduğunu iddia etti.



Abdusselam, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer alan açıklamasında, BM'nin ve onu temsil eden Şeyh Ahmed'in krizin çözümünde başarısız olduğunu ve Sana ziyaretinin siyasi baskıdan öteye gidemediğini savundu.



Sana ziyareti ile BM gözetiminde yürütülen müzakerelerin hiçbir yenilik getirmediğini ve Şeyh Ahmed'in koalisyon güçlerinin temsilcisi haline geldiğini öne süren Abdusselam, "Artık BM ile iletişimde ısrarcı değiliz. Doğrudan uluslararası toplum ya da ilgili ülkelerle iletişim daha faydalı. BM Özel Temsilcisi koalisyon güçlerinin askeri operasyonlarının kılıfı haline geldi." ifadelerini kullandı.



Şeyh Ahmed'in, sadece müzakere heyetinden ateşkes ve koordinasyon komitesinin eğitimi için Ürdün'e gitmelerini istemek amacıyla Sana'ya geldiği iddiasını ortaya atan Abdusselam, BM Özel Temsilcisi'nin yalnızca siyasi rolünü yerine getirdiğini belirtti.



Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in geçen pazartesi günü Sana'ya yaptığı ziyaretin sonunda şehirden ayrılmadan önce havaalanında düzenlediği basın toplantısında, "BM'nin tutumu açık, sadece Ahmed Bin Dağr hükümetini tanıyor." açıklaması, Husilerin tepkisine neden olmuştu.



Ayrıca Husiler, yönetim yanlısı güçlerin Babul Mendeb Boğazı yakınlarında yer alan Taiz kentine bağlı El-Muha ilçesindeki operasyonlarını artırması ve akabinde kontrol altına almasından BM Özel Temsilcisi'ni sorumlu tutmuş, Şeyh Ahmed'i koalisyon uçaklarının yüzlerce hava saldırısı düzenlemesine rağmen "hiçbir şey yapmamakla" suçlamıştı.