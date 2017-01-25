Yemen'deki Olaylar

Yemen hükümeti güçlerinin, Taiz kentine bağlı El-Muha ilçesi yakınındaki askeri hava savunma üssünde kontrolü sağladığı bildirildi.



Hükümete bağlı Halk Direniş Güçleri (HDG) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile çatışmaların ardından El-Muha ilçesinin güneydoğusundaki askeri hava savunma üssünde kontrolü sağladı.



Taiz kentinde süren çatışmaların kuzey ve güney bölgelerde genişlediği, hükümet güçlerinin kuzeyde ilerleyerek ana yolu kontrol altına aldığı belirtildi. Hükümet güçlerinin, kentin bütün çıkışlarını ele geçirip Husileri ve Salih yanlılarını kentin merkezinde abluka altına almayı planladığı kaydedildi.



Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Taiz'deki Husilerin ve Salih yanlılarının mevzilerine hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.



Havan topu saldırısında 7 kişi öldü



HDG'de görevli Ömer el-Mihlafi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin Taiz'in kuzeydoğusundaki El-Erbain bölgesinde havan topu saldırısı düzenlemesi sonucu HDG'den 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.



Yemen'de yönetim yanlısı güçler dün Babul Mendeb Boğazı yakınında yer alan El-Muha ilçesini ele geçirmişti.



Babul Mendeb Boğazı'na yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip El-Muha, iki yıldır Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının elinde bulunuyordu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru hükümet yanlısı güçler ile Husiler ve Salih destekçileri arasında çeşitli bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor.