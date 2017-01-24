Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında çıkan çatışmalarda aralarında 3 saha komutanının da bulunduğu 13 militanın öldüğü bildirildi.
Şebve iline bağlı Beyhan ilçesindeki HDG sözcüsü Ayid el-Celali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Useylan ilçesinin batısında ordu ve HDG güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda aralarında 3 saha komutanının da bulunduğu 13 Husi militanının öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını belirtti.
Taraflar arasında çatışmaların sürdüğünü kaydeden Celali, çatışmalarda hayatını kaybeden saha komutanlarının, Husilerin Beyhan ilçesi sorumlusu Zebnullah Dahnan eş-Şerif, cephe sorumlusu Ebu Raad el-Haymi ve ilçenin lojistiğinden sorumlu Mervan Hamid ed-Deyn olduğunu ifade etti.
Öte yandan üst düzey yetkililer, Hadramevt iline bağlı Şibam'da bir aşiret lideri olan Şeyh Meri bin Reys bin Abdulaziz el-Kesiri'nin evinden çıkarken suikasta uğradığı, Yemen ordusunun, olayla ilgili 3 silahlı kişiyi gözaltına aldığını aktardı.
Yemen ordusu, geçen yıl aralık ayında Şebve'ye bağlı Beyhan ve Useylan ilçelerini Husilerden geri almak için askeri operasyon başlatmıştı.
Yemen'deki Olaylar
Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında çıkan çatışmalarda aralarında 3 saha komutanının da bulunduğu 13 militanın öldüğü bildirildi.
Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında çıkan çatışmalarda aralarında 3 saha komutanının da bulunduğu 13 militanın öldüğü bildirildi.