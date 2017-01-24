Yemen'deki Olaylar

Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında çıkan çatışmalarda aralarında 3 saha komutanının da bulunduğu 13 militanın öldüğü bildirildi.



Şebve iline bağlı Beyhan ilçesindeki HDG sözcüsü Ayid el-Celali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Useylan ilçesinin batısında ordu ve HDG güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda aralarında 3 saha komutanının da bulunduğu 13 Husi militanının öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını belirtti.



Taraflar arasında çatışmaların sürdüğünü kaydeden Celali, çatışmalarda hayatını kaybeden saha komutanlarının, Husilerin Beyhan ilçesi sorumlusu Zebnullah Dahnan eş-Şerif, cephe sorumlusu Ebu Raad el-Haymi ve ilçenin lojistiğinden sorumlu Mervan Hamid ed-Deyn olduğunu ifade etti.



Öte yandan üst düzey yetkililer, Hadramevt iline bağlı Şibam'da bir aşiret lideri olan Şeyh Meri bin Reys bin Abdulaziz el-Kesiri'nin evinden çıkarken suikasta uğradığı, Yemen ordusunun, olayla ilgili 3 silahlı kişiyi gözaltına aldığını aktardı.



Yemen ordusu, geçen yıl aralık ayında Şebve'ye bağlı Beyhan ve Useylan ilçelerini Husilerden geri almak için askeri operasyon başlatmıştı.