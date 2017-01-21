Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 16 militanın ölü olarak ele geçirildiği, 7'sinin esir alındığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) Sözcüsü Abdullah eş-Şendaki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, başkent Sana'nın Nehem ilçesinde ulusal ordu ve HDG ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çatışma çıktığını belirtti.



Yönetim yanlısı güçlerin, El-Harşefe ve Dabua semtlerine bakan dağlık bölgeleri kurtardığını ifade eden Şendaki, olaylarda 16 militanın ölü olarak ele geçirildiğini, onlarca militanın yaralandığını, 7'sinin de esir alındığını kaydetti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de ülkenin farklı illeri, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.