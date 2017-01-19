Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Taiz'in güneybatısında Husiler ve onlara destek veren Ali Abdullah Salih yanlılarının elindeki birçok bölgelerde kontrolü sağladığı bildirildi.



Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Taiz'in güneybatısındaki El-Muha ilçesinde birçok bölgede kontrolü sağladığı, kent merkezine 5 kilometre uzaklığa kadar ilerlediği belirtildi.



Çatışmaların devam ettiği, Husiler ve Salih yanlılarından onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmedi.



Taiz'in batısında ise El-Vaziiyye ilçesinde Halk Direniş Güçleri (HDG) destekli operasyonlarda, El-Harse köyünün Husiler'den kurtarıldığı kaydedildi.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de ülkenin farklı illeri, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.