Yemen'deki Olaylar

Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının Taiz kentinde sivillere yönelik saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yemen'de bağımsız hukuk kuruluşu olan Yerel Gözlem Şebekesi üyesi Mahir el-Abesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler ve Salih yanlılarının Taiz'in batı kesimindeki Nur Mahallesi'ne topçu atışıyla saldırı düzenlediğini aktardı.



Bunun ardından olay yerinde vatandaşların toplandığı sırada ikinci saldırının yapılması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını belirten Abesi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.



Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.



Yemen'de uzun süredir yönetim yanlısı güçler ile Husiler ve Salih yanlıları arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler ve Salih yanlıları, zaman zaman sivil yerleşim yerlerine topçu atışıyla saldırılar düzenliyor.