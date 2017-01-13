Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasındaki şiddet olaylarında 5'i sivil 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Taiz'deki sivil toplum kuruluşları kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kentin batısında yer alan Cebel Habeşi ilçesinde Husilere bağlı keskin nişancıların düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.



Vehr köyünde ise Husilerin attığı havan mermisi, 17 yaşındaki bir kızın ölümüne ve aynı aileden 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Husiler, Taiz vilayetine bağlı Taiz kentinin batısında Bir Paşa Mahallesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı hedef aldı. Bu saldırı da 2 sivilin yaşamını yitirmesi, 8 sivilin yaralanmasıyla sonuçlandı.



Öte yandan, yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri (HDG) Basın Merkezi Müdürü Mustafa el-Beydani, "Ebu Hamir" lakaplı bir Husi yönetici ile yardımcısının, El-Beyda vilayetine bağlı Rada kentinde açılan ateş sonucu öldürüldüğünü duyurdu.



Beydani, Veked Rabi ilçesine bağlı El-Abl semti girişinde de yönetim yanlıları ile Husiler arasında çatışma çıktığını, olaylarda 2 HDG üyesinin hayatını kaybettiği ve 9 militanın öldürüldüğü bilgisini verdi.