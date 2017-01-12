Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Yemen'in Şebva kentinde düzenlediği hava saldırılarında Husiler ve onlara destek veren devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarından 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, koalisyon uçaklarının Şebva kentinin Useylan ilçesinde Husiler ve Salih yanlılarına ait bir mevziye düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Koalisyon uçaklarının ayrıca Beyhan ilçesinde Husiler ve Salih yanlılarına ait bir askeri aracı bombaladığı belirtilirken, yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.
Yemen'deki Olaylar
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Yemen'in Şebva kentinde düzenlediği hava saldırılarında Husiler ve onlara destek veren devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarından 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Yemen'in Şebva kentinde düzenlediği hava saldırılarında Husiler ve onlara destek veren devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarından 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
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