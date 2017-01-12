Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Yemen'in Şebva kentinde düzenlediği hava saldırılarında Husiler ve onlara destek veren devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarından 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, koalisyon uçaklarının Şebva kentinin Useylan ilçesinde Husiler ve Salih yanlılarına ait bir mevziye düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Koalisyon uçaklarının ayrıca Beyhan ilçesinde Husiler ve Salih yanlılarına ait bir askeri aracı bombaladığı belirtilirken, yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.