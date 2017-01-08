Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri yönetiminin sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Asiri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Yemen ordusunun, tüm cephelerde ilerleme kaydettiğini belirtti.



Suudi Arabistan televizyon kanalı El-Arabiya da yer alan habere göre, Asiri, koalisyon güçlerinin, son dönemde Husileri hedef alan saldırılarının yanı sıra Yemen ordusundaki askerlere de eğitim verdiğini kaydetti.



"Yemen ordusu, tüm savaş cephelerinde ilerleme kaydetti, ordu, askeri operasyonları idare etme gücü kazandı." ifadesini kullanan Asiri ayrıca "İran'ın da Husi isyancılara silah temin ettiğini itiraf ettiğini" dile getirdi.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik lider Salih yanlıları ile koalisyon güçlerinin destek verdiği yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.