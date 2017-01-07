Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim yanlısı güçler, stratejik öneme sahip Babu'l Mendeb Boğazı yakınında yer alan, Taiz'e bağlı Zebab kentinde kontrolü sağladı.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçlerin Zebab kentinde Husiler ile girdiği çatışmada Yemen ordusunda görevli Üçüncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Said es-Sabihi hayatını kaybetti.



Sabihi'nin, Husilerin kontrolündeki kentin kurtarılması operasyonları sırasında hayatını kaybettiğini aktaran kaynaklar, dünden bu yana devam eden operasyonlar neticesinde Husilere ait El-Amri Karargahı dışında Zebab kentinin tümüyle kurtarıldığını ifade etti.



Öte yandan sağlık kaynakları da yönetim yanlısı güçlerden hayatını kaybeden 7 kişi ile yaralanan 9 kişinin Aden'deki hastanelere nakledildiğini belirtti.



Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Yemen uzun süredir hükümeti destekleyen güçler ile Husiler ve Salih yanlıları arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Söz konusu çatışmalar nedeniyle insani durumun her geçen gün kötüye gittiği 21 milyon nüfusa sahip ülkede halkın yüzde 80'inin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.