Yemen'deki Olaylar

Yemen'de ordu ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG), Taiz vilayetine bağlı Babu'l Mendeb ilçesi yakınındaki Zubab sahil bölgesinde kontrolü sağladığı bildirildi.



HDG Babu'l Mendeb Cephesi Sözcüsü Ahmed Atıf es-Subeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ordu ve HDG birlikleri Babu'l Mendeb ilçesi yakınındaki Zubab sahil bölgesini kurtardı." dedi.



Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının bölgeden çıkarıldığını kaydeden Subeyhi, çatışmalarda bu gruplardan çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, HDG'den ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını aktardı.



Koalisyon güçlerinin söz konusu bölgeyi almak için öncesinde çok büyük askeri yığınak yaptığına işaret eden Subeyhi, Yemen ordusunun dün yaptığı açıklamaya göre, düzenlenen büyük askeri operasyonun ardından stratejik bölgede kontrolün sağlandığını ifade etti.



HDG sözcüsü ayrıca, söz konusu bölgenin ele geçirilmesi sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de hava desteği sağladığını kaydetti.



Zubab ve Kehbub bölgeleri dünya deniz ticaretinde önemli bir nokta olan Babu'l Mendeb Boğazı'nın hemen kenarında bulunması nedeniyle stratejik bir nokta olarak kabul ediliyor.



Yemen uzun süredir hükümeti destekleyen güçler ile Husiler ve Salih yanlıları arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Söz konusu çatışmalar nedeniyle insani durumun her geçen gün kötüye gittiği 21 milyon nüfusa sahip Yemen'de, halkın yüzde 80'inin "acil yardıma muhtaç" duruma geldiği belirtiliyor.