Yemen'deki Olaylar

Yemen'de, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih güçlerinin balistik füzelerle düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü, onlarca askerin yaralandığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) komutanlarından Fehman es-Subeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler ile Salih güçlerinin, ülkenin güneyindeki Babul Mendeb boğazı yakınında "Şuabul Cin" karargahına balistik füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.



Subeyhi, saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini, onlarca askerin yaralandığını kaydetti.



Husilerin kontolündeki haber ajansı SABA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde ise Şuabul Cin karargahında, hükümet güçlerini hedef alan saldırıda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı, 10 askeri aracın imha edildiği ileri sürüldü.



Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Taiz'in farklı yerlerinde Husiler ve Salih güçlerinin mevzilerine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda askeri bir aracın imha edildiği aktarıldı.