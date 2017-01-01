Yemen'deki Olaylar

Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.



Yemen ordusuna bağlı basın merkezinin, Sada Vilayeti Komutanı Tuğgeneral Ubeyd el-Esille'ye dayandırılan açıklamada, ordu birliklerinin, Sada'nın El-Bak'a cephesinde yer alan "Mahnak Sıla, Cebel Ceyş ve Cebel es-Sar" bölgelerinde kontrolü ele aldığı belirtildi.



Husilerin çok sayıda kayıp verdiği ifade edilen açıklamada, bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından Husi milislere ait çok sayıda askeri mühimmata da el konulduğu bilgisi verildi.