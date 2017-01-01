Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.
Yemen ordusuna bağlı basın merkezinin, Sada Vilayeti Komutanı Tuğgeneral Ubeyd el-Esille'ye dayandırılan açıklamada, ordu birliklerinin, Sada'nın El-Bak'a cephesinde yer alan "Mahnak Sıla, Cebel Ceyş ve Cebel es-Sar" bölgelerinde kontrolü ele aldığı belirtildi.
Husilerin çok sayıda kayıp verdiği ifade edilen açıklamada, bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından Husi milislere ait çok sayıda askeri mühimmata da el konulduğu bilgisi verildi.
Yemen'deki Olaylar
Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.
Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kentindeki bazı bölgeleri ele geçirdiği bildirildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads