Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan yönetimi, Yemen sınırında Husilerle çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü açıkladı.



Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Sözcüsü Mansur et-Türki, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde sınır kontrolünü sağlayan bir askeri noktaya sınırın karşısındaki dağlık bölgede konuşlanan Husi militanlar tarafından ateş açıldığını belirtti.



Türki, Suudi Arabistan askerlerinin saldırıya ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 askerin öldüğünü kaydetti.



Öte yandan, Husilere ait El-Mesire Kanalı'nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde ise Asir bölgesine bağlı El-Hencer mevzisine keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.



Bu olayla birlikte, geçen cumartesiden bu yana Husilerle girilen çatışmalarda ölen Suudi Arabistanlı asker sayısı 3'e çıktı.