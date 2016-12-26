Yemen'deki Olaylar

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkedeki krizin çözümü için ortaya atılan önerilerin Körfez girişimi, ulusal diyalog görüşmeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarıyla çelişemeyeceğini söyledi.



Geçen nisan ayında El-Kaide'den kurtarılan Mukella kentine düzenlediği ilk ziyarette yerel yönetim yetkilileri, milletvekilleri ve ileri gelenlerle bir araya gelen Hadi, "Körfez girişimi, ulusal diyalog görüşmeleri ve BMGK'nın kararlarının dışına çıkılmasına izin vermeyeceğiz. Bu üç referans kaynağına uymayan hiç bir şeyi kabul etmeyeceğiz." dedi.



Bu referans kaynaklarından vazgeçmenin ülkeyi mezhep ve iç savaşa sürükleyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Hadi, BM ve Güvenlik Konseyi'nden aldığı kararların uygulanması konusunda ciddiyet beklediklerini kaydetti.



İran'ı, Husileri ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerini desteklemekle suçlayan Hadi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini Husilerin kontrolündeki tüm kentleri kurtarmak için Yemen ordusuna daha fazla destek vermeye çağırdı.



Körfez ülkelerinin öncülüğünde ortaya atılan Körfez girişimi, devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 2011 yılındaki devrimin ardından iktidara teslim edilmesini, Mart 2013 ile Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ulusal diyalog görüşmeleri ise Yemen'in 6 bölgeden oluşan federal bir yapıya dönüştürülmesini öngörüyordu.



BMGK'nin 2015 yılında aldığı 2216 sayılı karar ise Husilerin ele geçirdikleri kentlerden çekilmelerini, silahların teslim edilmesini ve akabinde siyasi düzenlemelere geçilmesini öngörüyor.