Yemen'deki Olaylar

Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 1 Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Sözcüsü Mansur et-Turki'nin ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Yemen sınırındaki ileri karakollardan birine Husiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.



Turki, saldırıya askerlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiğini aktardı.



Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde söz konusu saldırıda 3 askerin öldüğü iddia edildi.



Haberde ayrıca Suudi Arabistan sınırındaki Necran kentinde güvenlik güçlerine ait mevzilere katyuşa füzeleri ile saldırılar düzenlendiği öne sürüldü.



Füze saldırılarıyla ilgili Suudi Arabistan tarafından açıklama yapılmadı.