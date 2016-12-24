Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 1 Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Sözcüsü Mansur et-Turki'nin ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Yemen sınırındaki ileri karakollardan birine Husiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Turki, saldırıya askerlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 askerin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde söz konusu saldırıda 3 askerin öldüğü iddia edildi.
Haberde ayrıca Suudi Arabistan sınırındaki Necran kentinde güvenlik güçlerine ait mevzilere katyuşa füzeleri ile saldırılar düzenlendiği öne sürüldü.
Füze saldırılarıyla ilgili Suudi Arabistan tarafından açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Olaylar
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 1 Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Suudi Arabistan askerleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 1 Suudi Arabistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.