Yemen'deki Kabine Revizyonu

Yemen'de yeni atanan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ile Aden Valisi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi önünde yemin etti.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle perşembe günü atanan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal ile Aden Valisi Abdulaziz el-Muflahi'nin yemin töreni, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirildi.



Yeni Aden Valisi Muflahi'den tüm tecrübesini Aden'e hizmet için kullanmasını, tehlikelerin bertarafı ve daha iyi bir gelecek inşası için çaba sarf etmesini isteyen Hadi, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kemal'den de bakanlığın rolünü daha güçlü hale getirmesini, uluslararası örgütlerle ortaklığı aktifleştirmesini talep etti.



Hadi'nin yayımladığı kararnameye göre, Ahmed bin Dağr hükümetinde, adalet, karayolları ve bayındırlık, sosyal işler ve çalışma, insan hakları bakanlıklarında isim değişikliğine gidilmişti.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Bakanı Hani bin Berik'in görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılmasına hükmedilmiş, Aden Valisi Aydarus ez-Zebidi ise büyükelçi olarak atanmıştı.