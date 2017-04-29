Yemen'deki Kabine Revizyonu

Yemen'de Devlet Bakanı Hani bin Berik'in, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılmasına, Aden kentinin idaresini yürüten Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tepki gösterdi.



BAE Dışişleri Bakanı Enver Karakaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Hadi'nin kararına işaret ederek, "Gerçek problem, kişisel, ailevi ve partisel çıkarın, vatanın menfaatinin üzerinde tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.



Abu Dabi Eğitim Meclisi Müdürü Ali en-Nuaymi ise görevden alınan bakanı "direnişin gerçek kahramanı" olarak nitelendirdi.



Çatışma meydanlarında Bin Berik'in olduğunu belirten Nuaymi, Hadi hükümetine işaret ederek, diğer hükümet üyelerinin ise televizyon kanalları üzerinden savaştığını ve otellerde siper açtığını belirtti.



Bin Berik, geçici başkent Aden'deki BAE'nin desteklediği güvenlik güçlerinin idaresini yürütüyordu.



Hadi'nin yayımladığı kararnameye göre, Ahmed bin Dağr hükümetinde, adalet, karayolları ve bayındırlık, sosyal işler ve çalışma, insan hakları bakanlıklarında isim değişikliğine gidilmişti.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Devlet Bakanı Bin Berik görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılmasına hükmedilmiş, Aden Valisi Aydarus ez-Zebidi ise büyükelçi olarak atanmıştı.



Uzmanlar, öncelikli güvenlik ve askeri meselelerde kontrolün ellerinde olduğu Zebidi ile Berik'in görevden alınmaları başta olmak üzere söz konusu değişikliklerin geçici başkent Aden'de yeni krizler meydana getirebileceğine ilişkin endişelerini aktarıyor.