Yemen'deki İnsani Kriz

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'den (BM) Taiz vilayetine yapılan insani yardımların sağlıklı bir şekilde gerekli bölgelere ulaşması için Hudeyde yerine geçici başkent konumundaki Aden limanı üzerinden ulaştırılması talebinde bulundu.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Jamie McGoldrick'e hitaben yazdığı mektupta, insani yardımların sağlıklı bir şekilde Taiz vilayetine ulaşması için Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarının kontrolünde olan Hudeyde kentindeki liman yerine hükümetin geçici başkent olarak kullandığı Aden kentindeki limanın kullanılması talep edildi.



Husiler ve Salih yanlısı silahlı güçler tarafından sudan bahanelerle insani yardımların engellendiğini belirten Mihlafi, pazar gününden beri Husiler tarafından durdurulan insani yardım yüklü 180 kamyonun Taiz'e gitmesine izin verilmediğini aktardı.



Husilerin Taiz kentindeki Sevre Hastanesi'nin diyaliz merkezine gidecek olan ilaç ve malzemeleri de engellediğine dikkati çeken Mihlafi, söz konusu uygulamaların kınanması ve insani yardımların gerekli bölgelere ulaştırılması için Husiler ve Salih yanlılarına baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Taiz'e yapılan insani yardımlar için tehlike oluşturan Hudeyde güzergahının kullanılmasının bir gerekçesi kalmamıştır." ifadesini kullandı.



Mihlafi, iki yıldan beri Husiler ve Salih yanlısı silahlı güçler tarafından ablukaya alınan Taiz kentinde insani bir felaketin yaşanması korkusu olduğuna dikkati çekti.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.



Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.