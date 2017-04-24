Yemen'deki İnsani Kriz

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, uluslararası bağışçılara Yemen'e yardımlarını artırma, çatışan taraflara silah satan devletlere de bu tutumlarına son verme çağrısı yaptı.



Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krizin sona erdirilmesi için acilen daha fazla paraya ihtiyaç olduğu bildirildi.



Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e 2,1 milyar dolar yardım toplamayı hedeflediği ancak bugüne kadar bunun sadece yüzde 14'ünün toplanabildiği belirtilen açıklamada, BM'nin 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ülkenin dünyadaki en büyük insani krize dönüşebileceği yönündeki öngörüsü de hatırlatıldı.



Ülkeye uygulanan fiili ablukanın kalkmaması halinde pek çok kişinin öleceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası bağışçılara Yemen'e yardımlarını artırma çağrısında bulunuldu.



Batılı devletlerin de ülkedeki çatışmayı beslemek yerine barış için taraflara baskı yapmaya çağrıldığı açıklamada, ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, Avustralya ve İtalya'nın Yemen'de çatışan taraflara milyarlarca dolarlık silah ve ekipman satmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.



Oxfam'ın verilerine göre, Yemen'de çatışan taraflara 2015'den bu yana satılan silahların değeri 10 milyar doları aşmış durumda.



Oxfam Yemen Direktörü Seccad Muhammed Sacid de yaptığı açıklamada, ülkedeki açlığın nedeninin siyasi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bağışçılar ellerini ceplerine atmalı ve insanların ölmesini engelleyecek yardımı tam olarak finanse etmeli. Ancak yardımlar bir rahatlama sağlayacak olsa da Yemen'deki savaş yaralarını iyileştirmeyecek. Uluslararası destekçiler çatışmayı körüklemeyi bırakmalı ve açlığın bir silah olmadığı mesajını net şekilde vermeli."



BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Jamie McGoldrick de geçen hafta yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Yemen'deki krizin çözümü için acilen harekete geçmemesi halinde ülkede kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.