Yemen'deki İnsani Kriz

Yemen'de her 10 dakikada 5 yaşından küçük bir çocuğun "önlenebilir nedenlerle" hayatını kaybettiği belirtildi.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen, dünyadaki en büyük insani krizlerden birini yaşıyor. Ülke nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 19 milyon kişi, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.



Ülkede 10 milyondan fazla kişinin yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğü, en az 8 milyon insanın içme suyuna erişme problemi yaşadığı ifade edildi.



İnsani krizin çocuklar üzerindeki etkisine özellikle dikkat çekilen açıklamada, ülkede "önlenebilir nedenlerle" her 10 dakikada 5 yaş altı bir çocuğun öldüğü kaydedildi.



Yemen'deki milyonlarca kişinin acil insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha önce 2,1 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptıklarını hatırlatan BM kuruluşu, söz konusu meblağın sadece yüzde 15'inin temin edilebildiğini aktardı.



BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Jamie McGoldrick, geçen hafta yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Yemen'deki krizin çözümü için acilen harekete geçmemesi halinde ülkede kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve destekçisi devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.