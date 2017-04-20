Yemen'deki İnsani Kriz

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, uluslararası toplumun Yemen'deki krizin çözümü için acil harekete geçmemesi halinde bu yıl ülkede kıtlığın yaşanabileceği uyarısında bulundu.



McGoldrick, Yemen'deki insani duruma ilişkin Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl Yemen'de kıtlığın yaşanmasından endişe ediyoruz. BM de halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalır." dedi.



İki yılı aşkın süredir devam eden çatışma nedeniyle açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Yemen'de halkın, ancak uluslararası yardımlarla hayatta kalabileceğine işaret eden McGoldrick, çatışmaların devam etmesi halinde insani bir felaketin yaşanabileceğini kaydetti.



Hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasındaki çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran McGoldrick, Yemen'de çatışan tarafların insani durum konusunda konuşmalar yaptığını ancak sivillerin sorunlarını bitirecek çalışmalara yanaşmadıklarını ifade etti.



BM'nin, Yemen'e insani yardım toplamak için gelecek hafta Cenevre'de bir konferans düzenleyeceğini aktaran McGoldrick, uluslararası toplumdan, şimdiye kadar, gelen yardımlarla ülkedeki insani ihtiyaçların ancak yüzde 20'sinin karşılanabileceğinin altını çizdi.



Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. BM verilerine göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.