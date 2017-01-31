Yemen'de Temsilciler Meclisinin Aden'e Taşınması

Yemen'de, Temsilciler Meclisindeki 6 partinin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin, Temsilciler Meclisi toplantılarının geçici başkent Aden'de yapılması yönündeki kararını desteklediği bildirildi.



Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Nasırcı Birlik Partisi, Dayanışma Partisi, Adalet ve İnşa Partisi ve bağımsız liberalistler tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Destek kararı, milletvekillerinin, Husilerin işgali altında bulunan başkent Sana'daki meclis binasında yasama ve kanun yapma imkanı bulamamaları ve hayatlarının tehlikede olması nedeniyle alındı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Hadi'nin "hem Temsilciler Meclisi toplantılarının Aden'de yapılması hem de Temsilciler Meclisinde devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı bir grup tarafından çıkarılan tek taraflı kararların iptal edilmesi" yönündeki kararının da desteklendiği belirtildi.



Hadi'ye destek vurgusu yapılan açıklamada, Yemen halkına da "ülkeye zarar veren darbecilerin" nüfuzunu kırmak için Cumhurbaşkanı Hadi'nin şahsında temsil olunan siyasi liderlik etrafında birleşme çağrısında bulunuldu.