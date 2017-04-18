Yemen'de Suudi Arabistan'a Ait Helikopter Düştü

Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait bir helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay 12 asker hayatını kaybetti.



Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, operasyon sırasında düştüğü belirtildi.



Helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay 12 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.