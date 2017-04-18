Yemen'de Suudi Arabistan'a Ait Helikopter Düştü: 12 Ölü

Yemen'de Suudi Arabistan'a ait helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay 12 asker hayatını kaybetti.



Yemen'in Sana kentindeki Marib bölgesinde Suudi koalisyon güçleri ile Husi muhalif grubu arasında çıkan çatışmalar sırasında Suudi Arabistan'a ait bir helikopter düştü. Suudi ordusu yaptığı açıklamada, "Black Hawk" adlı helikopterin düşmesi sonucu Suudi güçlerinden 4 subay ve 8 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Suudi ordusu, olayın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



(İHA)