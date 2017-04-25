Yemen'de Protez Merkezi

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde Suudi Arabistan'ın finansmanı ve Türkiye'nin teknik desteğiyle kurulan protez merkezinde üretime başlandığı bildirildi.



Kurulmasında teknik destek veren Türkiye merkezli Kıtalararası Doktorlar Derneği Yemen Dosyası Müdürü Heysem Süfyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan son olaylardan sonra yapılan araştırmalar neticesinde bir protez merkezine ihtiyaç duyulduğunu, projenin, Suudi Arabistan hükümetine bağlı Kral Selman Merkezine sunulduğunu kaydetti.



Projenin onaylanmasının ardından merkezin inşa edildiğini belirten Süfyan, "Protezlerin üretimine iki gün önce başlanıldı. Bir senede 300 parça protez üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Kıtalararası Doktorlar Derneğinin bölgeden ayrılmasının ardından işlerin idaresi için biri kadın altı teknisyenin eğitimi de devam ediyor." dedi.



Merkezde protez üretimi ve teknisyen eğitimi için Marib'e gelen Türk uzman Bilal Öztürk, "Kıtalararası Doktorlar Derneği ile geldiğim Marib'te savaş mağdurları için protez üretimi ile biz bölgeden ayrıldıktan sonra merkezde çalışacak teknisyen ekibinin eğitimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Öztürk, 6 kişiden oluşan ekibin bir yıl sonra teknisyen olarak merkezde çalışmaya başlayabileceğini aktardı.



Marib Devlet Hastanesi geçen eylül ayında Kıtalararası Doktorlar Derneği ile hastane bünyesinde kurulacak protez merkezinin donanımı ve işletilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı. Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, 660 bin dolara mal olan projeyi finanse etmişti.



Uluslararası Kızılhaç Kurumu, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Yemen'de 2015'ten bu yana yaşanan çatışmalarda yaklaşık 6 bin kişinin uzvunu kaybettiğini belirtmişti.