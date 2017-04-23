Yemen'de Mühimmat Deposunda Patlama

Yemen'in Aden kentinde bulunan mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.



Yemen'in Aden kentinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Güvenlik yetkilileri 7 askerin hayatını kaybettiğini, en az 13 askerin de yaralandığını bildirdi. Patlamanın kaza sonucu meydana geldiği kaydedilirken, detaylı bir açıklama yapılmadı. Yerel yetkililer, ilk bilgilere göre Aden yakınlarındaki ordu deposunda iki şiddetli patlamanın meydana geldiğini duyurdu. - TAİZ