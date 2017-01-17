Yemen'de Milyonlarca Kişi Acil İnsani Yardıma Muhtaç





Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'deki yardım çalışmalarının koordinatörü ülkedeki milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu ve yaklaşık 3 milyon kişinin çatışmalardan büyük ölçüde etkilenen bölgelerde yaşadığını belirtti.



Yemen'i ziyaret eden Jamie McGoldrick başkent Sana'da basın toplantısı düzenledi. McGoldrick uluslararası topluma Yemen'e yardım çağrısında bulundu: "Bu ülkede yaklaşık 11 milyon kişinin insan hakları açısından, haysiyetlerini korumak ve güvenliklerini sağlamak için yardıma ihtiyacı var. Çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan 2,9 milyon kişinin de hukuki ve diğer desteklere ihtiyacı var. Bu vakalardan bir kısmı yerlerinden edilmiş kişilerle, bir kısmı da cinsiyete dayalı şiddetle ilgili."



Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Şii Husiler arasında Mart 2015'ten bu yana çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



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