Yemen'de Ilk Idam Cezası Yahya Al Jubaiha'ya

Yemen'in başkenti Sana'da darbeciler tarafından ilk idam cezası gazeteci Yahya al Jubaiha'ya verildi.



Yemen'de 2 yıl önce gerçekleşen darbe sebebiyle Eylül ayında evinden alınıp tutuklanan Sana Üniversitesinde akademisyen ve gazeteci Yahya al Jubaiha hakkında darbeci karşıtı olduğu için idam kararı çıkarıldı. Darbecilerin istediği propaganda yazısını yazmayan Jubaiha'ya idam kararı çıkarıldı. Onlarca Yemenli gazeteci de bu sebepten tutuklanmıştı.



(İHA)