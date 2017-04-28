Yemen'de, Husiler Hastaneye Saldırdı: 10 Ölü 21 Yaralı

Yemen'in Taiz kentinde, Husi muhalif grubunun hastaneye saldırı düzenlemesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı.



Husi muhalif grubu,Yemen'in Taiz kentinde bugün hastaneye saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, Husilerin, Al-Thawra hastanesindeki diyaliz merkezine düzenlediği saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı.



Öte yandan, Koaslisyon güçleri de Husi mevzilerine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 9 Husi militanı öldürül iken, 14'ü de yaralandı. - SANA