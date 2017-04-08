Yemen'de Husi Muhaliflerinin Yargılanması

Yemen'de Husilere ait mahkemenin, zorla kaybettirilen ya da alıkonulan muhalif 36 vatandaşı, "Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine yardım etmek" suçlamasıyla yargıladığı bildirildi.



Sana merkezli İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunma Ulusal Komitesinde görevli avukat Abdurrahman Berman, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, darbeci güçlerce "suikast ve düşmana (koalisyon güçleri) yardım etmekle" suçlanan 36 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasına Sana Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başlandığını belirtti.



Böyle bir suçtan ilk kez sıradan vatandaşların yargılandığına dikkati çeken Berman, "sanıkların, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve mahkemenin ilginç bir şekilde duruşmayı sadece 48 saat ertelediğini" kaydetti.



Berman, sanıkların yaklaşık iki yıldır zorla kaybettirilen ya da alıkonulan ve işkence gören kişiler olduğunu ifade ederek, "Başsavcılık, daha önce bu vatandaşların akibetleri hakkında bilgisi olduğunu inkar ediyordu ancak bu dava ile söz konusu isimler hakkında bir buçuk yıl önce yakalama kararı çıkardığı anlaşıldı." ifadesini kullandı.



Yemen İnsan Hakları Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada, Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlere ait cezaevlerinde en az 11 bin kişinin tutulduğu, aralarında siyasetçi, gazeteci ve hukukçuların da olduğu 3 bin kişinin zorla kaybettirildiği ve 83 kişinin de cezaevinlerinde işkence sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.