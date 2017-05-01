Yemen'de Havan Saldırısı: 5 Yaralı

Yemen'de Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının havan mermisiyle düzenlediği saldırı sonucu 5 sivil yaralandı.



Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından havan mermisiyle yapılan silahlı saldırı sonucu Taiz'de çoğunluğu çocuk olmak üzere 5 sivil yaralandı. Saldırının Osaifera bölgesinde yer alan Al Wahda adındaki bir özel okul yakınlarında gerçekleştiği öğrenildi. Daha önce de Husi ve Salih yanlıları Taiz'in güneyinde yer alan Al Selw bölgesinde sivillerin yaşadığı bir eve Katyuşa roketi fırlatmıştı. Saldırı sonucunda ailenin 5 üyesi yaralanmış, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. - SANA