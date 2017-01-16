Yemen'de Güvenlik Toplantısı

Yemen'in "geçici başkenti" Aden'de düzenlenen güvenlik toplantısında, yönetim yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG), asker ve polis saflarına entegre edilmesi gerektiği bildirildi.



Aden'deki Basın Ofisi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, istikrarsızlığın sürdüğü kentte son yaşanan güvenlik karmaşalarının ardından Aden Valisi İydrus ez-Zubeydi başkanlığında bir güvenlik toplantısının düzenlendiği ve kentte "silah taşınmasının" düzenlenmesi meselesinin ele alındığı kaydedildi.



Üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantıda, yönetim yanlısı HDG unsurlarının, asker ve polis saflarına entegre edilmesi gerektiği belirtildi.



Toplantıda ayrıca, askeri ve güvenlik üniformasının birleştirilmesi ve güvenlik sorunlarının çözümü için rutin toplantıların sürmesi gerektiği de vurgulandı.