Yemen'de El Kaide Liderlerinden Biri Öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, Yemen El Kaidesi liderlerinden Abdülgani El Rasas'ın, 8 Ocak'taki ABD hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.



Sözcü Cook, Yemen'deki hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Yemen'in El Bayda kentinde 8 Ocak'ta ABD Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında El Rasas'ın öldürüldüğünü duyuran Cook, böylece Yemen El Kaidesinin biraz daha zayıflatıldığını ifade etti.



ABD'nin uluslararası arenada terörle mücadelesinin süreceğini belirten Cook, Yemen bölgesindeki mücadelelerinin de kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.