Yemen'de Darbeci Husilerden Muhalif Gazeteciye İdam Kararı

Yemen'de Husilere bağlı mahkemenin, Yemenli bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırdığı bildirildi.



İdamına hükmedilen serbest çalışan gazeteci Yahya Abdurrakıb'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilere bağlı Sana Ceza Mahkemesi, "düşman ülkeler hesabına casusluk" yaptığı iddiasıyla gazeteciye idam cezası verdi.



Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki ülkeleri "düşman ülkeler" olarak adlandırdığına dikkati çekerek Abdurrakıb'ın muhalif bir gazeteci olduğu için 8 ay önce alıkonulduğunu ve bu süre zarfında Husilere ait cezaevlerinde tutulduğunu kaydetti.



Öte yandan İnsan Hakları Yurttaşlık Örgütü Başkanı Raziye el-Mutevekkil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci Abdurrakıb'ın idam cezasına çarptırılmasını kınadı.



Husilerin, Abdurrakıb ve çocuklarını uzun süre önce alıkoyduğunu hatırlatan Mutevekkil, "Söz konusu karar hukuka aykırıdır. Çünkü en basit adil yargılama ilkelerinden yoksun bir şekilde verilmiştir. Bu, Husilerin içinde bulunduğu acizliği göstermektedir." dedi.



Yemen İnsan Hakları Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlere ait cezaevlerinde en az 11 bin kişinin tutulduğu, aralarında siyasetçi, gazeteci ve hukukçuların da olduğu 3 bin kişinin zorla kaybedildiği ve 83 kişinin de cezaevlerinde işkence sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.