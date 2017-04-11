Yemen'de Camilere Yönelik İhlaller

Yemen'de Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçler, son 3 buçuk yılda ülke genelinde 750 camiyi bombaladı ya da yağmaladı ve 150 imam-hatip kaçırıldı.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, "Yemenli Din Adamları İletişim Programı" tarafından yapılan açıklamada, "Husiler ile Salih yanlıları tarafından yaklaşık 3 buçuk yıl içerisinde ülkenin çeşitli vilayetlerinde 750 cami bombalandı ya da yağmalandı, buralarda görevli 150 imam-hatip kaçırıldı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, bombalama ve yağmalama gibi çeşitli şekilde gerçekleşen ihlaller neticesinde tahrip edilen ibadethanelerin askeri kışla ya da silah depolarına çevrildiği kaydedildi.



Sa'da vilayetine bağlı Demmac bölgesinde 2013 yılı sonundan 2016 yılı sonuna kadar devam eden çatışmalarda yaşanan ihlallerin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Sana'da 282 caminin, Sa'da vilayetinde ise 115 caminin hedef alındığına dikkat çekildi.



Açıklamada, 80 caminin dinamit ya da el yapımı bomba ile patlatılarak yıkıldığı, saldırılar neticesinde 41 camide ağır hasar oluştuğu, 150 caminin askeri kışla ya da silah deposuna dönüştürüldüğü ve 16 Kuran kursunda da çeşitli ihlallerin gerçekleştirildiği belirtildi.



Husi milislerin, mezhepçi fikirlerini yaymak için camileri hedef aldığı ve ele geçirdikleri camilerdeki imam-hatipleri görevden alarak kendilerine yakın isimleri atadıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Alıkonulan 150 imam-hatibin büyük bir kısmı gizli cezaevlerinde her gün işkence görmektedir. Bunlardan 69'unun Sana, 29'unun Hudeyde, 25'inin İbb vilayetinde olduğu biliniyor."



Yemen'de olayların başladığı Mart 2015'ten sonra Suudi Arabistan İslami İşler, Vakıflar, Davet ve Rehberlik Bakanlığı tarafından kurulan ve Yemen hükümetine yakın din adamlarını çatısı altında toplayan "Yemenli Din Adamları İletişim Programı", Yemenli din adamlarıyla temas kurarak ilim ve davet programlarını desteklemeyi hedefliyor.