Yemen'in batısındaki Taiz'de meydana gelen bombalı saldırıda, 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hükümete bağlı İnsan Hakları İhlalleri Soruşturma Komisyonu sözcüsü İşraf el-Maktari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz kentinin El-Maafir ilçesine bağlı El-Hanaye bölgesinden gelmekte olan kamyonunun, Er-Rebii yerleşim biriminden geçişi sırasında yola döşenmiş patlayıcının infilak ettiğini belirtti.
Kamyonda sivillerin bulunduğuna işaret eden Maktari, söz konusu patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğunu söyledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları, son günlerde kentin giriş bölgelerine onlarca patlayıcı yerleştirdi.
Yemen'de Bombalı Saldırı
Yemen'in batısındaki Taiz'de meydana gelen bombalı saldırıda, 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'in batısındaki Taiz'de meydana gelen bombalı saldırıda, 5 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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