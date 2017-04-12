Yemen'de 4 Milyondan Fazla Öğrencinin Eğitimi Tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 4 milyondan fazla öğrencinin eğitiminin tehlikede olduğu uyarısında bulundu.



Fonun başkent Sana'daki ofisinde basın toplantısı düzenleyen UNICEF Yemen Temsilci Vekili Meritxell Relano, "Ülkenin 22 ilinden 13'ünde öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 4 milyondan fazla öğrencinin eğitim süreci tehlikede." dedi.



Relano, söz konusu öğrencilerin bazılarının tam bazılarının ise hiç eğitim alamadığını, bunun da onların eğitim yılındaki müfredatı tamamlayamayacakları anlamına geldiğini ifade etti.



Başkent Sana, Taiz, Hudeyde, İbb, Amran, Sada, Cevf ve Hacce başta olmak üzere 13 ilde öğretmenlerin maaşlarının ödenmediğine işaret eden Relano, ülkedeki eğitim kadrosunun yüzde 73'üne tekabül eden 166 bin 443 öğretmenin Ekim 2016'dan bu yana maaşlarını alamadığını belirtti.



"13 binden fazla okul zarar gördü"



Yemen'deki okulların yüzde 78'ini oluşturan 13 bin 146'sının zarar gördüğünü aktaran Relano, "Söz konusu okullarda en az 4 buçuk milyon öğrenci eğitim alıyordu." diye konuştu.



2015-2016 eğitim yılında 350 bin öğrencinin eğitim alamadığından bahsedilirken, aynı durumun bu yıl milyonlarca öğrenci için söz konusu olduğunu belirten Relano, ülkenin çeşitli yerlerindeki eğitim yetkililerini, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için öğretmenlerin maaşlarının ödenmesi konusunda acilen çözüm bulmaya çağırdı.



Ülkedeki çatışma taraflarının şart koşmadan tüm çocukların eğitim alabilmesi için çalışması gerektiğini ve bunun tüm siyasi ideolojilerin üzerinde olduğunu vurgulayan Relano, "UNICEF, 20 ilde 619 okulu restore etti ve yaklaşık 500 okul şu anda yapım aşamasında. Kurumumuz ayrıca 694 bin 569 öğrenciye okul çantası ve eğitim araç gereçlerini sağladı." dedi.