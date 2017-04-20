Yemen Asıllı Enis Basveydan Jakarta Valisi Seçildi

Endonezya'nın Yemen asıllı eski Eğitim Bakanı Enis Basveyden, dün yapılan Jakarta Valiliği seçimini yüzde 58 çoğunlukla kazandı.



Siyasi gözlemciler, Enis Basveyan'ın başşehir ve ticaret merkezi olan Jakarta'ya belediye başkanı seçilmesinin 2019'da yapılacak başkanlık seçimlerini de etkileyebileceğini söyledi. Gözlemciler, Basveyan'ın Jakarta'nın yeni valisi seçilmesinin 2019 tarihinde yapılacak Endonezya başkanlık yarışmasında emekli General Prabu Subyanto'nun başkanlık şansını artıracağını ifade etti.



Jakarta'nın "Ehuk" olarak bilinen eski valisi Basoki Tecahaca Burname ise seçimi kaybetti. Çin asıllı bir Hristiyan olan Burname, Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmekten yargılanıp iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Burname, Jakarta Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından destekleniyordu.



Enis Basveyan ise 2014 Endonezya devlet başkanlık seçim yarışmasına katılan ve kaybeden Muhafazakar emekli General Prabu Subyanto tarafından destekleniyor. - JAKARTA