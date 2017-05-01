Yemekte Şehrin Bilgeleri seçildi



Yöresel Yemeklerde hünerlerini sergileyen katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

KOCAELİ DEMEK TÜRKİYE DEMEKTİR

Kocaeli'nin yemekte bilgelerinin bu yarışmayla seçildiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli ülkemizin en zengin şehridir. Anadolu'nun tüm güzellikleri ilimizde vardır" dedi. "Kocaeli demek Türkiye demektir" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Anadolu'nun kültürü, müziği, örf ve adetlerini, yemek kültürünü burada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali'ne katılımcılarını kutlayan Başkan Karaosmanoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Karaosmanoğlu, yemek festivali alanını tek tek dolaştı.

BAŞKAN PİDE YAPTI

41 burda AVM'de düzenlenen Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali'nin ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklarla birlikte mutfağa giren Başkan Karaosmanoğlu mancarlı pide yaptı. 41 burda AVM'de düzenlenen Yöresel Yemek Festivali'nde ünlü şeflerin şovları, şeflerin çocuklarla birlikte atölye çalışmaları, yöresel yemek ikramları, workshop çalışmaları, buz heykel yapımı, sebze oymacılığı gibi renkli ve eğlenceli showlar düzenlendi. Türkiye Aşçı Milli Takımı'nın usta aşçıları tarafından çeşitli şovlar düzenlendi. Moleküler mutfak ile yerel lezzetlerin kombinasyonu ve sunumunun yanı sıra buz heykel şovu ve sebze oymacılığı showları yapıldı

ÖDÜL VERİLDİ

Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali'nde Hatice Eryaktı Çiğceli "Kavurma" ile birinci oldu. Çorbalarda Senem Can "Terbiyeli Hindi Çorbası" ile, Aysel Çolakoğlu "Sütlü Nuriye" ile birinci oldu. Pilavlarda "Etli Kapama" ile Nuray Ersoy, Kışlık konserve kategorisinde Hurişerif Gülfen "Dartı" ile birinci oldu. Salata kategorisinde ve hamur işi kategorisinde katılan Serpil Ceyhan Duman "Çaşır Salatası" ve" Kulak mantı" ile birinci oldu. En yöresel tat kategorisi birincisi Mancarlı Pide ile Şefika Janset Özdemir olurken en yöresel yemek hikayesi kategorisinde Nagihan Yılmaz "Evirli Börek" ile birincilik ödüllerini aldı. Çorba, Tatlı, Pilav, Kışlık Konserve, Salata, Ana Yemek, Hamur İşi, En Yeni Yöresel Tat, En Yöresel Yemek Hikâyesi kategorilerinden birinci seçilenlere ödülleri verildi. Her kategorideki 1.'ye 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verildi.

NİMETE SAYGI MANİFESTOSU OKUNDU

Yöresel Yemek Festivali kapsamında kentte bir yemek şenliği yaşatmanın yanı sıra aynı zamanda kültürümüzden gelen, nimete gösterdiğimiz saygıya dikkat çekecek bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi. Kültürümüzde nimete gösterilen saygıyı anlatan özel bir manifesto hazırlandı ve manifesto çocuklar tarafından okundu.

ÖRDEK SUYU YEMEĞİ

Yemek kültürümüzün en önemli değerlerinden biri nimete saygıdır. Bunu hatırlamak, hatırlatmak ve buna dair bir farkındalık oluşturmak için, "yemek hikayeleri" kategorisinde "ördek suyu yemeği" canlandırıldı. Yokluk zamanlarında evdeki birkaç basit malzemeden bile çocuklarına yemek çıkaran, onları mutlu eden annelerimizin ve ev yemeklerimizin tadını ve bir sofra etrafında bulunmanın mutluluk ve bereketini hatırlayıp sahip çıkmanın güzelliği hatırlandı. Çocuklar ve Gocaananın birlikteliğinde yöresel bir yemek olan ördek suyu yemeğinin hikayesi canlandırıldı.

KOCAELİ YÖRESEL YEMEK FESTİVALİ GOCAANASI SEÇİLDİ

Kocaeli'nde yerel halkın bilge analarına yerel ağızda "gocaana" denmektedir. Bu söylemden yola çıkılarak manav olarak bilinen yerel halkın hoş söylemleriyle, bir festival yüzü belirlendi. Yemek en çok anne ile bilinir ve anne yemeklerinin tadı bir başkadır. Festival yarışmacılarının içinden bu tarza ve tavra en uygun olanı "Kocaeli yöresel yemek festivali gocaanası" olarak seçildi.

YÖRESEL YEMEK KİTABI HAZIRLANACAK

Marka Kent çalışması "Bilge Şehir Kocaeli" projesi kapsamında, Kocaeli' ye ait yemek kültürünün gün ışığına çıkarılıp kayıt altına alınarak belgelenmesi ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak, bu sayede hem yöremize ait geleneksel lezzetlerin bilinirliği ve tanınırlığını artırmak amaçlarıyla Yemekte Şehrin Bilgeleri Yöresel Yemek Festivali hayata geçirildi. Toplamda, 1009 kişinin müracaat ettiği yarışmanın ilçe elemeleri 19-23 mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlçe elemelerinde yarışan tüm yemeklerin fotoğrafları profesyonel ekiplerce çekildi ve proje sonrasında hazırlanacak olan yöresel yemek kitabında yer alacak. İlçe elemeleri neticesinde 421 kişi finalde yarışmaya hak kazandı. 9 farklı kategoride hünerlerini sergiledi.