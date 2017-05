Yemeksepeti'nin rekor fiyata satılması ders oldu

"Growing and Expanding the Business Model Through Data – Veri Sayesinde İş Modelini Büyütme ve Geliştirme" isimli çalışma kapsamında, Yemeksepeti'nin iş modeli analiz edildi. Şirketin kaynaklarını yenilikçi ve yaratıcı şekilde kullanmasına imkan sunan özgün metotlarına ve bu sayede büyümesini nasıl sürdürülebilir kıldığına yönelik detaylara yer verildi.

Yemeksepeti'nin başarı hikayesi, yönetim bilimleri alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School'da (HBS) ders olarak işlenmeye başladı. Böylece Türkiye'den çıkan bir internet şirketi ilk kez, yaratıcı uygulamaları ve yenilikçi metotlarıyla ses getiren markaların hikayelerinin öğrencilerle paylaşıldığı HBS'un örnek vakaları arasında yer almış oldu.

HBS Profesörü William Kerr tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Yemeksepeti Kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın dahil olmak üzere şirket çalışanlarıyla 4 ay süren görüşmeler yapıldı. Çalışmada, Türkiye'de henüz internetin yaygın şekilde kullanılmadığı ve girişimcilik ekosisteminin oluşmadığı yıllarda bir internet girişimi olarak yola çıkan Yemeksepeti'nin süreç içerisinde geliştirdiği özgün iş modeli incelendi. Bu doğrultuda kullanıcı memnuniyeti odaklı yaklaşımı, mobil entegrasyon süreçleri, yatırım kararları, ürün geliştirme, marka işbirlikleri ve pazarlama çalışmalarında veri tabanlarının kullanımı gibi konulara vurgu yapıldı.

"Yemeksepeti çok güçlü bir hikaye"

Çalışma sürecini ve beklentilerini aktaran Profesör Kerr, "Yemeksepeti çok güçlü bir hikaye. Korkusuzca yeni bir alana girmek, burada dominant bir pozisyon elde etmek ve bu platform ile olağanüstü karlılık elde ederek büyümek Yemeksepeti'ne ilgimizin başlıca sebepleriydi. Bu vaka çalışması girişimcilikte liderlik derslerinde hem genç öğrenciler hem de daha deneyimli girişimciler için zamansız ve kuvvetli bir eğitim aracı olacak" dedi.

Teknoloji alanında Türkiye'den çıkan bir örnek

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın konuyla ilgili, "Yemeksepeti'nin başarısının sadece Türkiye değil tüm dünyada girişimcilere ilham ve cesaret vermesi bizi çok mutlu ediyor. Şimdi geleceğin liderleri ve yöneticilerinin eğitimine de bir katkı sağlayacağız. Bu bizler için yeni bir heyecan. Öte yandan bu çalışma, fikri ve sermayesi Türkiye'den çıkan bir şirketin teknoloji alanında örnek gösterilecek olması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Türkiye'nin sadece geleneksel sektörlerde değil yeni ekonomiyi oluşturan yeni sektörlerde de ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor" dedi.

Teknik, etik ve kanuni yönleriyle çok boyutlu bir konu

Aydın, çalışmanın çok boyutlu yapısına da vurgu yaptı: "Yemeksepeti denilince çoğunlukla ilk akla gelen konu "veri" değildir. Ancak bizim başarımızın özünü oluşturuyor. Milyarlarca satır veriyi işleyerek insanların hayatlarına değer katacak projeler haline getirmek için, teknik yeterlilik, etik ve kanuni yönlere dikkat etmenin yanı sıra doğru vizyonla yola koyulmak da gerekiyor. Bu doğrultuda, Yemeksepeti vaka çalışmasının, HBS öğrencileri arasında verimli tartışmalar doğuracağını düşünüyorum"