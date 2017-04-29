Yemekleriyle kıyasıya yarıştılar



MANİSA - Manisa'da 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 17. Mesir Manisa Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışmasında yarışmacılar yemekleriyle jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 17. Mesir Manisa Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması düzenlendi. Yeni Han'da düzenlenen yarışmaya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mustafa Genç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül ve çok sayıda katılımcı katıldı. Gafur Uzuner'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada 66'sı Manisalı, 2'si ise İzmirli olmak üzere 68 katılımcı, tatlılar, hamur işi, zeytinyağlı yemekler ve etli yemekler kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Birbirinden güzel yemeklerle yarışmayı renklendiren katılımcıların el emekleri, jüri onayından geçti. Yarışmanın sonunda tatlılar kategorisinde birinci traliçe tatlısıyla Hüseyin Kayır oldu. Hamur işi kategorisinde birinci, şeftali kurabiyesiyle Aynur Çaltepe, zeytinyağlı yemekler kategorisinde birinci hamsi sarmasıyla Figan Hovarda, etli yemekler kategorisindeyse birinci kuzu etli keşkekle Hanife Özdenli olarak belirlendi.

Yarışmada birincilere tam altın ve başarı belgesi, ikincilere yarım altın ve başarı belgesi, üçüncülere ise çeyrek altın ve başarı belgesi verildi.