Yemek Yarışmasına Katılanlara Ödül Verildi

Mardin'de "Turizm Haftası" nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen yemek yarışmasına katılanlara ödülleri verildi.



Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Turizm Haftası" nedeniyle düzenlenen "Birinci Mezopotamya Turizm Festivali"nin galası ve ödül töreni yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri, katılımcı okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Programda, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödülleri takdim edildi. Mardin'de bu tür projelerin artması gerektiğine vurgu yapan Sarı, "Kentimizin tanıtımı adına yapılacak tüm etkinliklerde geri dönüşlerin şehre olumlu katkılar sağlayacağı aşikardır" dedi.



Yapılan tanıtım çalışmalarına kurum olarak aktif katılım sağladıklarının altını çizen Sarı, "Bugün anlamlı bir projenin finalini yapıyoruz. 18 farklı ilden gelen okullarımızın katılımıyla düzenlediğimiz 1. Mezopotamya Turizm Festivali 'Anadolu Lezzetleri Yemek ve Servis Yarışması' başarılı bir şekilde sona erdi. İlimizden Artuklu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü sağladığı projemiz, bizlere gelecek açısından da ipuçları verdi. Bundan sonra öğrencilerimizin gelişiminin yanı sıra ilimizin tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - MARDİN