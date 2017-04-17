Yemek Borusu Olmayan Veli Ömer Sağlığına Kavuşacak

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğuştan yemek borusu olmayan 11 aylık Veli Ömer bebeğe Sağlık Bakanlığı tarafından yardım eli uzatıldı. Ereğli ilçesinde doğuştan yemek borusu olmadığı için midesine şırınga yardımıyla mama verilen 11 aylık Veli Ömer Koç bebeğin önce karnı daha sonra da tükürüğünün boğazında kalmaması için boğazı delinmişti. Karnının delinmesi sonucu midesine şırınga yardımıyla mama verilen Veli Ömer bebeğin tedavisi için 30 bin lira gerektiği belirtilmişti. Veli Ömer bebeğin yaşadığı dramın ulusal televizyon ve gazetelerde yer almasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın girişimleri ile Veli Ömer bebek Ereğli'de yattığı hastaneden alınarak ambulansla Ankara Dışkapı Hastanesine sevk edildi.



"SESİMİ DUYUP ÇAĞRIMA CEVAP VERDİLER"



Oğlunun tedavi edilecek olmasından dolayı duygulanan anne Sevgi Başaran, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız ve Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a çok teşekkür ediyorum. Sesimi duyup çağrıma cevap verdiler. Ayrıca Türk halkına teşekkür ediyorum, ettikleri yardımlarından dolayı minnetlerimi sunuyorum. Ankara Dışkapı Hastanesine sevk oluyoruz. Oğlum burada sağlığına kavuşacak. Arayan soran çok kişi oldu. Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Çocuk doktorumuz Zafer Beyin üzerimizde büyük emeği var Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise "Sağlık Bakanımıza bizlerde teşekkür ediyoruz. Birçok insanımız bizzat bizlere ulaştı. Bir kez daha milletimizin ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Ailemiz yardıma ihtiyacı olan bir aile. Veli Ömer'in 3 yaşındaki kardeşinin de kalbi delik. İnşallah o da tedavi olur. Devletimiz gücünü göstererek seferber oldu bebeğimize. Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah bu yavrumuz sağlıklı bir şekilde tedavi olup dönecek. Bebeğimiz emin ellerde. Allah herkesten razı olsun" dedi.



(ÖZCAN SARAÇ)