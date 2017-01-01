Yemek Asansörüne Sıkışan Kadın Hayatını Kaybetti

Niğde'de Atatürk Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunun servis asansöründe sıkışan sebze kasasını almaya çalışan kadın, asansörde sıkışarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Anadolu Lisesine ait kız öğrenci pansiyonu yemekhanesinde çalışan H.A. (51), iddiaya göre öğlen yemeği için hazırlık yaparken servis asansörünü kullanmak istedi. Yemek asansöründe sebze kasasının sıkışmasıyla bulunduğu yerden kasayı almaya çalışırken asansörün hareket etmesiyle talihsiz kadın asansörde sıkıştı. Kadının sıkıştığını fark eden diğer çalışanlar yardım etmeye çalışırken, olay yerine gelen asansör teknik ekibi ve 112 ekipleri talihsiz kadını bulunduğu yerden çıkardı. Talihsiz kadının nefes alamadığı için öldüğü belirtilirken, olayla ilgili okul müdürü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Evli ve 3 çocuk annesi H.A.'nın cenazesi, otopsi için Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE