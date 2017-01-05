Yemek Artıkları Sokak Hayvanlarına 'Mama' Olacak

İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yemek artıklarını değerlendirerek sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere konserve mama üretimi yapacak tesis kurma çalışması yürütüyor.



Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, yaptığı araştırma sonucunda kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının ayda 2 ton yemek artığını çöpe attığını belirledi. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince toplanmaya başlanan artıkların bir kısmı barınaktaki köpek ve kedilere verilirken, önemli bölümü ise çöp toplama istasyonuna gönderiliyor.



Türkiye'de hayvanlar için mama üreten tesisleri inceleyen Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, artıkları kullanarak sokak hayvanları için yiyecek üretecek bir tesis kurmaya karar verdi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında 600 metrekare alanda inşaat çalışmalarına başlanan tesisin 6 ay sonra üretime geçmesi hedefleniyor.



Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez bir belediyenin yemek artıklarından sokak hayvanları için mama üretecek bir tesis yaptığını söyledi.



Kamu kurum ve kuruluşların atıklarını toplayarak hayvan barınağına getirdiklerini belirten İşler, "Burada hayvanların yiyeceklerini belirleyip veriyoruz. Tüketemediklerini de belediyemizin katı atık sahasında imha ediyoruz çünkü bu yiyecekler birkaç gün sonra bozuluyor. Hayvanlarımızın günlük tüketmesi gerekiyor." dedi.



Artan gıdaların geri dönüşümünü sağlamak istediklerini çünkü pek çok hayvanın yiyecek bulamadığını anlatan İşler, bunun da önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti.



Yaptıkları çalışma ile kentteki bütün kurumların artan ve artık yemeklerini tesislerine getireceklerini dile getiren İşler, şunları kaydetti:



"Bu yiyecekleri türlerine göre ayıracağız. Besin değerlerini ayırt ederek mama değerlerini ortaya koyacağız. İhtiyaç türlerine göre üretim yapmaya çalışacağız. Buradaki hedefimiz yiyecek israfının önüne geçmek, topladığımız yiyecekleri kullanma süremizi uzatmak ve sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılayabilmek. Ürettiğimiz konserve mamalardan çevre illere de göndereceğiz. Bu sayede sokak hayvanları aç kalmayacak."