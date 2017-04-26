Yem Kırma Makinesinin Altında Kalan Çocuk Öldü

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, oynarken üzerine yem kırma makinesi devrilen 2 yaşındaki Suzan Ceylan, öldü.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Suzan Ceylan, kuzeni 4 yaşındaki Namık Ceylan ile birlikte bahçede oynamaya başladı. Oyun oynarken yem kırma makinesi bir anda Suzan Ceylan'ın üstüne devrildi. Yem kırma makinesiyle beton zeminin arasında sıkışan Suzan Ceylan'ın çığlığını duyan anne Gülşen Ceylan ve baba Zeki Ceylan, olay yerine koştu. Ailesi, Suzan Ceylan'ı makinenin altından ağır yaralı çıkardı. Suzan Ceylan, çağrılan ambulansla Aydın Çocuk Doğum Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Ceylan, hastanede yapılan tüm müdahalalere rağmen öldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın