Yellen: Kademeli Faiz Artışları Olacak
Fed Başkanı Yellen, "Kademeli faiz artışları büyük ihtimalle izleyeceğimiz yol olarak gözüküyor.
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