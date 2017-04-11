Yelkende Şampiyonlar Belli Oldu
Türkiye Yelken Federasyonu’nun düzenlediği TYF Türkiye Şampiyonası’nda 420-470, Pirat, LaserStandard ve Finn sınıflarının şampiyonları Çeşme’de belli oldu.
Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği TYF Türkiye Şampiyonası'nda 420-470, Pirat, LaserStandard ve Finn sınıflarının şampiyonları Çeşme'de belli oldu.
420 genelde Deniz Saltık-Aylin Tezol, 470 genelde Tora Kutoğlu-Bora Kütük, LaserStandard genelde Mustafa Çakır, LaserStandard gençte Berkay Abay, Pirat genelde Murat Suntay-A. Hüseyin Yanardağ, Finn genelde Mehmet Arif Erdem, RS: X erkekte Onur C. Biriz, RS: X genel ve RS: X kadında Dilara Uralp, RS: X genç erkekte Luis Göktepe, RS: X genç kızda Derin Günenç, RS: One erkeklerde NikitaChetvernya, RS: One kadında Arya Şener, RS: One kadında Arya Şener, Techno293 U13 genel ve kızda Merve Vatan, Techno293 U15 genelde Miray Şakı, Techno293 U15 kızda Nehir Helvacıoğlu, Techno293 U17 genelde Batuhan Arslan, Techno293 U17 kızda Eda Yavuz Türkiye Şampiyonluğu unvanını hak ettiler.
Türkiye'nin en iyi yelkencilerinin belli olduğu İzmir'de Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar sonrasında şampiyon olan sporcular kupalarına kavuştu. Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2017 faaliyet programında yer alan, yelkende şampiyonların belirlendiği 'TYF Türkiye Şampiyonası'nda ilk haftada belli olan Optimist, Laser 4.7 ve LaserRadial sınıflarından sonra 420-470, Pirat, LaserStandard, Finn, RS: X, RS: One ve Techno293 sınıflarında da mutlu sona ulaşanlar belli oldu.
TYF Türkiye Şampiyonası'nın ikinci haftasında sınıfların podyumları şu şekilde oluştu:
420 GENEL
1- Deniz Saltık-Aylin Tezol - Gökova Yelken Kulübü-Çeşme Yelken Kulübü
2-Tansu Emir Şarlak-Atıl Api - İstanbul Yelken Kulübü
2-Arman Tıhmınlıoğlu-Ferit Arman - Çavdar Solo Yelken İhtisas Kulübü
420 KIZ
1-Deniz Altık-Aylin Tezol - Gökova Yelken Kulübü-Çeşme Yelken Kulübü
2-Begüm Böke-Zeynep Koçyiğit - Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi
420 GENÇ
1- Deniz Altık-Aylin Tezol - Gökova Yelken Kulübü-Çeşme Yelken Kulübü
2- Tansu Emir Şarlak-Atıl Api - İstanbul Yelken Kulübü
3- Arman Tıhmınlıoğlu-Ferit Arman Çavdar - Solo Yelken İhtisas Kulübü
470 GENEL
1- Tora Kutoğlu-Bora Kütük - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
2- Sergen Birincioğlu-Fırat Şahin - Ferdi-Gökova Yelken Kulübü
3- Yücehan Aslan-Alaatin Kartal - Gökova Yelken Kulübü
470 GENÇ
1- Sergen Birincioğlu-Fırat Şahin - Ferdi-Gökova Yelken Kulübü
2- Yücehan Aslan-Alaatin Kartal - Gökova Yelken Kulübü
3- Uğur Esen-Ömer Olgaç - Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi
LASER STANDARD GENEL
1- Mustafa Çakır - Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
2- Berkay Abay - Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
3- Mehmet Duran Dinç - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
LASER STANDARD GENÇ
1-Berkay Abay - Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
2-Mehmet Duran Dinç - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
2-Haydar Baran Dinç - Marina Dragos Yelken ve İhtisas Kulübü
PİRAT GENEL
1-Murat Suntay-A.Hüsen Yanardağ - İstanbul Yelken Kulübü
2-Haluk Suntay-M.İrfan Gezici - İstanbul Yelken Kulübü
3-Burak Cora-Cihan Güvenç - Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi
FİNN GENEL
1-Mehmet Arif Erdem - Kalamış Yelken Kulübü
RS: X ERKEK
1-Onur Cavit Biriz - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
2-Özgür Can Doğan - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
3-İsa Pamir Saçkan - Ferdi
RS: X GENEL
1- Dilara Uralp - ÇeşmealtıRüzgar Sörfü Kulübü
2- Luis Göktepe - ÇeşmealtıRüzgar Sörfü Kulübü
3- Murtaza Berkay Okumuş - İçdaş Spor Kulübü
RS: X KADIN
1- Dilara Uralp - ÇeşmealtıRüzgar Sörfü Kulübü
2- Derin Günenç - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
RS: X GENÇ ERKEK
1- Luis Göktepe - ÇeşmealtıRüzgar Sörfü Kulübü
2- Murtaza Berkay Okumuş - İçdaş Spor Kulübü
3- Bora Şen - A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
RS: X GENÇ KIZ
1- Derin Günenç - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
RS: ONE ERKEK
1- NikitaChetvernya - ÇeşmealtıRüzgar Sörfü Kulübü
2- Bora Mert Volkan - Türk Balıkadamları Spor Kulübü
3- Yağış Ege Küçükaydın - Türk Balıkadamları Spor Kulübü
RS: ONE KADIN
1- Arya Şener - A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
TECHNO293 U-13 GENEL
1- Merve Vatan - İçdaş Spor Kulübü
2- Sezer Tuğçe Akyıldız - İçdaş Spor Kulübü
3- Alexandra LouisaSchmidt - Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü
4- Mert Özgü - Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü
5- Alaz İneler - A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
TECHNO293 U-13 KIZ
1- Merve Vatan - İçdaş Spor Kulübü
2- Sezer Tuğçe Akyıldız - İçdaş Spor Kulübü
3- Alexandra LouisaSchmidt - Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü
TECHNO293 U-15 GENEL
1- Miray Şakı - İçdaş Spor Kulübü
2- Dora Derinler - Megapol Yelken ve Windsurf Kulübü
3- Toprak Nardalı - A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
TECHNO293 U-15 KIZ
1- Nehir Helvacıoğlu - İçdaş Spor Kulübü
TECHNO293 U-17GENEL
1- Batuhan Arslan - A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
2- Bora Vural- A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
3- Jeremy Berke Zalma - Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi
TECHNO293 U-17 KIZ
1- Eda Yavuz - A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
2- Ayşe Zeynep Türkoğlu - İçdaş Spor Kulübü
3- Ayşe Su Aygüven - ÇeşmealtıRüzgar Sörfü Kulübü - İSTANBUL