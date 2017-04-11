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Yelkende Şampiyonlar Belli Oldu
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Yelkende Şampiyonlar Belli Oldu

Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2017 faaliyet programında yer alan "TYF Türkiye Şampiyonası"nda 420-470, Pirat, Laser Standard ve Finn sınıflarının şampiyonları Çeşme'de belli oldu.

Yelkende Şampiyonlar Belli Oldu

Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2017 faaliyet programında yer alan "TYF Türkiye Şampiyonası"nda 420-470, Pirat, Laser Standard ve Finn sınıflarının şampiyonları Çeşme'de belli oldu.

Kaynak: Dunya.com

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